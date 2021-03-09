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Факты / Мир
Людмила Богданова |

В Лондоне мужчина напал на прохожих с ножом: погиб 19-летний юноша

В Лондоне мужчина напал на трех подростков с ножом. В результате трагедии погиб 19-летний парень, еще одного подростка госпитализировали в больницу.

Ніж

Инцидент произошел в 14.00 по местному времени (16.00 по киевскому) вблизи железнодорожной станции Уайт Харт Лейн, на юге Лондона.

На место прибыла бригада скорой, однако 19-летнего парня не удалось спасти. 18-летнего подростка с ножевыми ранениями доставили в больницу. Третий парень обошелся легкими травмами.

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Резня в Китае

Похожий инцидент произошел в конце 2020 года  в Китае. Мужчина с ножом напал на прохожих — семь человек умерли, столько же получили ранения.

Кроме того, во время задержания подозреваемого пострадал полицейский. Подробности резни в Китае читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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