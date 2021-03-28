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Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

У Канаді в бібліотеці невідомий напав на людей: є жертви та поранені

У канадському місті Норт-Ванкувер, що у провінції Британська Колумбія, стався напад у бібліотеці Lynn Valley та поруч з нею.

Напад на бібліотеку в Канаді

Кілька осіб отримали поранення гострим предметом. У поліції повідомили про одну жертву інциденту – жінку, поранення якої були не сумісні із життям, а також шістьох постраждалих.

— Інформуємо про декілька жертв нападу всередині та поруч із бібліотекою Lynn Valley. Підозрюваний вже перебуває під вартою. Найімовірніше, що чоловік під час нападу діяв сам. Наразі загроза ліквідована, – йдеться у повідомленні на сайті поліції Норт-Ванкувера.

Нападнику 20-років, але про його мотиви нічого невідомо. Під час затримання він хотів вкоротити собі віку.

Наразі через інцидент бібліотека зачинена для відвідувачів.

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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив співчуття постраждалим внаслідок інциденту.

Напад у Швеції

У місті Ветланд на півдні Швеції невідомий чоловік з холодною зброєю напав на людей. Він поранив вісім осіб.

Нападник був озброєний ножем. У повідомленні поліції Швеції йдеться, що підозр у скоєнні терористичного злочину немає.

Джерело: CBC

Фото: phoenix45photo

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