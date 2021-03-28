У канадському місті Норт-Ванкувер, що у провінції Британська Колумбія, стався напад у бібліотеці Lynn Valley та поруч з нею.

Кілька осіб отримали поранення гострим предметом. У поліції повідомили про одну жертву інциденту – жінку, поранення якої були не сумісні із життям, а також шістьох постраждалих.

— Інформуємо про декілька жертв нападу всередині та поруч із бібліотекою Lynn Valley. Підозрюваний вже перебуває під вартою. Найімовірніше, що чоловік під час нападу діяв сам. Наразі загроза ліквідована, – йдеться у повідомленні на сайті поліції Норт-Ванкувера.

Нападнику 20-років, але про його мотиви нічого невідомо. Під час затримання він хотів вкоротити собі віку.

A few more photos …. pic.twitter.com/GwXHpN4F7Y — Norm (@phoenix45photo) March 27, 2021

Наразі через інцидент бібліотека зачинена для відвідувачів.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив співчуття постраждалим внаслідок інциденту.

My heart is in North Vancouver tonight. To everyone affected by this violent incident in Lynn Valley, know that all Canadians are keeping you in our thoughts and wishing a speedy recovery to the injured. https://t.co/8Q32wuOlTk — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 28, 2021

Напад у Швеції

У місті Ветланд на півдні Швеції невідомий чоловік з холодною зброєю напав на людей. Він поранив вісім осіб.

Нападник був озброєний ножем. У повідомленні поліції Швеції йдеться, що підозр у скоєнні терористичного злочину немає.

Джерело: CBC

Фото: phoenix45photo