У канадському місті Норт-Ванкувер, що у провінції Британська Колумбія, стався напад у бібліотеці Lynn Valley та поруч з нею.

Кілька осіб отримали поранення гострим предметом. У поліції повідомили про одну жертву інциденту – жінку, поранення якої були не сумісні із життям, а також шістьох постраждалих.

Нападнику 20-років, але про його мотиви нічого невідомо. Під час затримання він хотів вкоротити собі віку.

Наразі через інцидент бібліотека зачинена для відвідувачів.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив співчуття постраждалим внаслідок інциденту.

My heart is in North Vancouver tonight. To everyone affected by this violent incident in Lynn Valley, know that all Canadians are keeping you in our thoughts and wishing a speedy recovery to the injured. https://t.co/8Q32wuOlTk

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 28, 2021