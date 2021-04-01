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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Посварилися на вулиці: у Павлограді 42-річний чоловік вбив підлітка

У місті Павлоград Дніпропетровської області 42-річний чоловік через сварку вбив неповнолітнього хлопця.

вбивство, ніж, нож, убийство

Увечері 30 березня на вулиці Заводській між жителями міста виник конфлікт, у результаті якого 16-річний хлопець отримав ножове поранення. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці.

Свідком трагедії став друг потерпілого, саме він покликав на допомогу правоохоронців і вказав на вбивцю.

Поліція затримала 42-річного чоловіка. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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На Одещині чоловік вбив сусідку

В Одеській області психічно неврівноважений чоловік зарубав сокирою свою сусідку. Жінка спокійно розфарбовувала паркан, коли односелець напав на неї.

Після скоєного 48-річний чоловік викинув одяг та знаряддя вбивства у криницю.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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