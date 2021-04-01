Посварилися на вулиці: у Павлограді 42-річний чоловік вбив підлітка

У місті Павлоград Дніпропетровської області 42-річний чоловік через сварку вбив неповнолітнього хлопця.
Увечері 30 березня на вулиці Заводській між жителями міста виник конфлікт, у результаті якого 16-річний хлопець отримав ножове поранення. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці.
Свідком трагедії став друг потерпілого, саме він покликав на допомогу правоохоронців і вказав на вбивцю.
Поліція затримала 42-річного чоловіка. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
На Одещині чоловік вбив сусідку
В Одеській області психічно неврівноважений чоловік зарубав сокирою свою сусідку. Жінка спокійно розфарбовувала паркан, коли односелець напав на неї.
Після скоєного 48-річний чоловік викинув одяг та знаряддя вбивства у криницю.