Учитель физкультуры Мерефянского медицинского лицея Роман Косинский, которого нашли повешенным в заведении, убил себя сам. Об этом свидетельствуют записи с камер наблюдения.

Мужчину в петле обнаружил один из сотрудников на запасном входе заведения. Веревка была крепко привязана к перилам.

– Это случилось в малолюдном месте в рабочее время. Сразу сообщили в скорую и полицию. К большому сожалению, помощь врачей, когда они прибыли на вызов, уже была не нужна, – говорит первый заместитель Мерефянского городского головы Руслан Дейнека.

Старшеклассники, которые обучаются в помещении, где произошло чрезвычайное событие, свидетелями события не стали, потому что в связи с карантином находятся дома.

Учеников младшей школы после инцидента забрали родители.

Коллега Романа Косинского Лариса Иосифовна говорит, что учитель накануне трагедии был в прекрасном настроении, со всеми здоровался, проводил уроки.

По словам директора Мерефянского медицинского лицея Валентины Коваль, педагогу за два дня до трагедии повысили категорию:

– Он радовался тому, что стал учителем высшей категории. У него было много достижений.

То, что за педагогом ни в тот день, ни раньше не замечали никаких странных изменений в настроении, подтверждает и первый заместитель Мерефянского городского головы.

– Никогда не слышали от него и жалоб на жизнь. Роман был настоящей звездой физического воспитания, был известный на всю область, – вспоминает Руслан Дейнека.

Чиновник отмечает: учитель физкультуры был одним из немногих, кто внедрял в обычные уроки физкультуры нестандартные формы и методы обучения, пользовался авторитетом среди учеников, был настоящим педагогом.

В семье учителя тоже, вроде, все было хорошо. У педагога был успешный 17-летний сын и любящая жена. Скандалов соседи не слышали.

Родственники самого учителя говорить о трагедии не хотят. Его мать не находит себя места от горя.

Задушил троих детей и повесился сам

В марте в одном из сел Черкасской области отец задушил троих детей и повесился сам.

Тела нашла бабушка детей. Сначала она подумала, что дети задохнулись угарным газом, но потом увидела на их шеях характерные следы.

На придомовой территории нашли повешенного отца семейства.

Фото: Мерефянский медицинский лицей