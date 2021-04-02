Учитель фізкультури Мереф’янського медичного ліцею Роман Косінський, якого знайшли повішеним у закладі, убив себе сам. Про це свідчать записи із камер спостереження.

Чоловіка в зашморзі знайшов один із співробітників на запасному вході закладу. Мотузка була міцно прив’язана до перил.

– Це трапилося в малолюдному місці в робочий час. Одразу повідомили швидку та поліцію. На превеликий жаль, допомога лікарів, коли вони прибувши на виклик, уже була не потрібна, – говорить перший заступник Мереф’янського міського голови Руслан Дейнека.

Старшокласники, які навчаються в приміщенні, де сталась надзвичайна подія, свідками події не стали, бо через карантин перебувають удома.

Учнів молодшої школи після інциденту забрали батьки.

Колега Романа Косінського Лариса Йосипівна говорить, що вчитель напередодні трагедії був у чудовому настрої, з усіма вітався, проводив уроки.

За словами директора Мереф’янського медичного ліцею Валентини Коваль, педагогу за два дні до трагедії підвищили категорію:

– Він радів тому, що став учителем вищої категорії. У нього було багато досягнень.

Те, що за педагогом ні того дня, ні раніше не помічали жодних дивних змін настрою, підтверджує й перший заступник Мереф’янського міського голови.

– Ніколи не чули від нього й скарг на життя. Роман був справжньою зіркою фізичного виховання, був відомий на всю область, – пригадує Руслан Дейнека.

Чиновник наголошує: учитель фізкультури був одним із небагатьох, хто впроваджував у звичайні уроки фізкультури нестандартні форми та методи навчання, мав авторитет серед учнів, був справжнім педагогом.

У родині в учителя теж, начебто, все було добре. У педагога був успішний 17-річний син та любляча дружина. Скандалів сусіди не чули.

Родичі самого вчителя говорити про трагедію не хочуть. Його мати не знаходить себе від горя.

Задушив трьох дітей та повісився сам

У березні в одному з сіл на Черкащині батько задушив трьох дітей та повісився сам.

Тіла знайшла бабуся дітей. Спочатку вона подумала, що діти задихнулися чадним газом, але потім побачила на їхніх шиях характерні сліди.

На прибудинковій території знайшли повішеного батька сімейства.

Фото: Мереф’янський медичний ліцей