Кровь на подушках: под Ровно мужчина до полусмерти избил женщину, изменившую ему с сыном

На днях в селе Грушвицы под Ровно мужчина искалечил и чуть не убил свою возлюбленную, которую застал в постели с собственным сыном.

Для расправы Петр прихватил молоток, и когда молодой сын успел сбежать из дома 60-летней женщины, именно она стала жертвой ревнивца.

Разъяренный мужчина бил в голову и лицо: кровь женщины забрызгала подушки, стены, двери и даже потолок.

От полученных травм 60-летняя Надежда не могла ни говорить, ни встать, в то время как Петр просто развернулся и пошел домой. Лишь через несколько часов мужчина все же вызвал скорую, чтобы спасти женщину от смерти.

— Прибежал и просил, что надо вызвать скорую. Как он уже ее открыл, там ужасная картина. Если уж брызги крови были аж на потолке, это как же надо было бить? — рассказала одна из соседок.

Медики госпитализировали пострадавшую женщину сразу в реанимацию. Стараниями врачей сейчас ее жизни уже ничего не угрожает, однако до полного выздоровления еще очень далеко.

— Выявлены признаки множественных переломов основания черепа с ушибом головного мозга и множественными, около 10, убойно-рваными ранами волосистой части головы, — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Ровенской городской больницы Николай Тимощук.

Это не единственная версия

Родные пострадавшей Надежды убеждены, что к избиению причастен также и сын Петра. Дочь женщины отказывается верить, что мужчина действовал один.

В то же время сам Дмитрий, сын задержанного, уверяет: в тот вечер он вообще не виделся с Надеждой. Но не отрицает, что отец таки ударил его молотком в голову.

— Я пришел домой, лег спать. Тут приходит отец, и вот в голову меня ударил. Мне кажется, что молотком, — пояснил сын.

Расследование дела будет зависеть от того, как скоро Надежде станет лучше и она подробно сможет рассказать, что произошло в тот вечер.

Что говорят в полиции

Сейчас задержанный мужчина находится под наблюдением правоохранителей. Петр в деталях рассказал обо всем, что произошло.

— Как он объяснил, конфликт и агрессия возникли на почве ревности. Мужчина схватил молоток и нанес один удар сыну, он сбежал, после чего мужчина начал наносить удары по голове женщине, — рассказали в полиции Ровенщины.

Соседи утверждают, что причиной такого жестокого избиения могли быть не ревность, а хронический алкоголизм. Несколько недель назад они уже вызвали полицию, когда Петр в очередной раз избил Надежду, к которой часто наведывался в гости.

Мужчину уже арестовали – ближайшие два месяца он проведет за решеткой следственного изолятора. Если его вина будет доказана, следующие десять лет он может провести в тюрьме.

На Винничине мужчину пытали из-за ревности

В поселке Войтовка в Винницкой области мужчина похитил и взял в заложники нового избранника своей бывшей жены.

В своем доме он сильно побил конкурента, снимая процесс на камеру, а потом привязал и удерживал всю ночь.

Однако, по словам самого нападавшего, он никого не захватывал в заложники. Зато уверяет, что вместе с “конкурентом” они до утра пили водку и разговаривали о жизни.

А вот похищение мужчины он отрицать не стал — причиной стало то, что тот не подходит его бывшей жене характером.