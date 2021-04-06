Кров на подушках: під Рівним чоловік до напівсмерті побив жінку, яка зрадила йому з сином

Днями у селі Грушвиці під Рівним чоловік скалічив і мало не вбив свою кохану, яку застав у ліжку з власним сином.

Для розправи Петро прихопив молоток: і коли молодий син встиг втекти з будинку 60-річної жінки, саме вона стала жертвою ревнивця.

Розлючений чоловік бив переважно в голову та обличчя: кров жінки забризкала подушки, стіни, двері та навіть стелю.

Від отриманих травм 60-річна Надія не могла ні говорити, ні встати, натомість Петро просто розвернувся і пішов додому. Лише за декілька годин чоловік все ж викликав швидку, аби врятувати жінку від смерті.

– Прибіг і просив, що треба викликати швидку. Як він вже її відкрив, там жахлива картина. Якщо вже бризки крові були аж на стелі, це як треба було бити? – розповіла одна із сусідок.

Медики госпіталізували постраждалу жінку одразу в реанімацію. Стараннями лікарів наразі її життю вже нічого не загрожує, однак до повного одужання ще дуже далеко.

– Виявлено ознаки багатовідламкових переломів склепіння і основи черепа із забоєм головного мозку з множинними, біля 10, забійно–рваними ранами волосяної частини голови, – розповів завідувач нейрохірургічного відділення Рівненської міської лікарні Микола Тимощук.

Це не єдина версія

Рідні постраждалої Надії переконані, що до побиття причетний також і син Петра. Донька жінки відмовляється вірити, що чоловік діяв один.

В той же час сам Дмитро, син затриманого, запевняє: того вечора він взагалі не бачився з Надією. Але не заперечує, що батько таки вдарив його молотком у голову.

– Я прийшов додому, ліг спати. Тут приходить батько, і оце в голову мене вдарив. Мені здається, що молотком, – пояснив син.

Розслідування справи залежатиме лише від того, наскільки швидко Надії стане краще і вона детально зможе розповісти, що сталося того вечора. Наразі слідство триває.

Що кажуть у поліції

Наразі затриманий чоловік перебуває під наглядом правоохоронців. Петро в деталях розповів про все, що сталося.

– Як він пояснив, конфлікт і агресія виникли на ґрунті ревнощів. Чоловік схопив молоток, наніс один удар синові, він втік, після чого чоловік почав наносити удари по голові жінці, – розповіли в поліції Рівненщини.

Сусіди стверджують, що причиною такого жорстокого побиття могли бути не ревнощі, а хронічний алкоголізм. Декілька тижнів тому вони вже викликали поліцію, коли Петро вчергове побив Надію, до якої часто навідувався в гості.

Чоловіка вже арештували – найближчі два місяці він проведе за гратами слідчого ізолятора. Якщо його вину буде доведено, наступні десять років він може провести у в’язниці.