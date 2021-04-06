Після скандальної стрілянини в поїзді Костянтинівка – Київ двох військових фельдзв’язку було звільнено з посад.

Про це повідомили у представництві Держспецзв’язку.

Зазначається, що під час стрілянини у поїзді пошта, яку везли військовослужбовці, залишилася цілою: її буде доставлено за маршрутом адресатам.

Офіційно двох чоловіків було звільнено наказом від 6 квітня.

– Щодо цього факту проводиться службове розслідування. На цей час військовослужбовці перебувають у розпорядженні у Красноградському районному відділі Національної поліції України в Харківській області, — зазначив т.в.о. Держспецзв’язку Дмитро Маковський.

Стрілянина в поїзді Костянтинівка – Київ

Про стрілянину в поїзді Костянтинівка – Київ стало відомо вранці 6 квітня.

В одному з купе поїзда між двома військовослужбовцями почалася бійка, яка закінчилася вистрілами з табельної зброї.

Поїзд здійснив екстренну зупинку: пасажирів вчасно евакуювали, тому ніхто не постраждав.

Для затримання двох військовослужбовців залучили спецпризначенців КОРД, оскільки чоловіки забарикадувалися в купе.

Наразі відомо, що одного з чоловіків затримали, а з іншим працюють слідчі.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді ув’язнення терміном до 7 років.

Джерело: Держспецзв’язок