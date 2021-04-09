В Киеве дети разбили три автомобиля, бросая с верхних этажей наполненные водой резиновые перчатки.

Свидетелем обстрела стала жительница столицы Анна Урицкая. Женщина выбежала на улицу, услышав рев сигнализации.

– Я хотела подойти посмотреть, но перчатки с водой начали бросать и на меня. Я отбежала и пыталась снять на телефон, но не получилось, – говорит киевлянка.

Атака продолжалась около 20 минут. Больше всего пострадал автомобиль Натальи Кузьменко.

– Только переднее и заднее стекло будет стоить 52 тыс. грн. И это еще нам не сообщили стоимость ремонта проломленной крыши, – жалуется владелица поврежденного авто.

Накануне камеры зафиксировали, как шары летели на головы прохожих с другой стороны дома.

Местные вычислили, примерно из каких этажей могли лететь перчатки, и устроили поквартирный обход.

– Люди открывали дверь, но говорили, что их дети в селе. Никто же не признается. Подозрения у меня есть, но ничего не могу сказать, потому что это будет клевета, -– говорит Наталья Кузьменко.

Соседи хотят найти хулиганов не только ради компенсации, но и для того, чтобы родители объяснили своим детям, что такие игры могли бы закончиться настоящей трагедией.

– Они могли бы попасть в меня и убить, – говорит Анна Урицкая.

Между тем в Запорожье трое мальчиков решили поиграть в бандитов и обокрали два магазина. Самому младшему – всего пять лет, его сообщники – в год старше.

А в Черниговской области семилетний школьник выбросил вещи из окна, пока мать была на работе. Успокоили мальчика полицейские, которых вызвали прохожие.

Стрельба в вагоне поезда

6 апреля около 02.00 двое пассажиров-военных устроили стрельбу в вагоне поезда №126 Константиновка – Киев. Из-за этого поезд задержался в пути на шесть часов.

Военных сняли на станции Красноград, и в тот же день освободили от должности. По факту стрельбы открыто уголовное производство.

В Укрзализныце сообщили, что до прибытия правоохранителей железнодорожники приняли все возможные меры, чтобы 11 пассажиров вагона не пострадали.