У Києві діти розтрощили три автомобілі, жбурляючи із верхніх поверхів наповнені водою гумові рукавички.

Свідком обстрілу стала жителька столиці Ганна Урицька. Жінка вибігла надвір, почувши ревіння сигналізації.

– Я хотіла підійти подивитися, але рукавички з водою почали кидати й на мене. Я відбігла й намагалась зняти на телефон, але не вийшло, – говорить киянка.

Атака тривала зо 20 хвилин. Найбільше постраждав автомобіль Наталії Кузьменко.

– Тільки переднє та заднє скло коштуватиме 52 тис. грн. І це ще нам не повідомили вартість ремонту проламаного даху, – скаржиться власниця пошкодженого авто.

Напередодні камери зафіксували, як кульки летіли на голови перехожих із іншого боку будинку.

Місцеві вирахували, приблизно з яких поверхів могли летіли рукавички, й влаштували поквартирний обхід.

– Люди повідкривали двері, але говорили, що їхні діти в селі. Ніхто ж не зізнається. Підозри в мене є, але нічого не можу сказати, тому що це буде наклеп, – каже Наталія Кузьменко.

Сусіди хочуть знайти хуліганів не лише заради компенсації, а й для того, щоб батьки пояснили своїм дітям, що такі ігри могли б закінчитися справжньою трагедією.

– Вони могли б влучити в мене й убити, – зауважує Ганна Урицька.

Тим часом у Запоріжжі троє хлопчиків вирішили пограти в бандитів й обікрали два магазини. Наймолодшому – усього п’ять років, його спільники – на рік старші.

А в Чернігівській області семирічний школяр повикидав речі з вікна, поки мати була на роботі. Заспокоїли хлопчика поліцейські, яких викликали перехожі.

Стрілянина у вагоні поїзда

6 квітня близько 02.00 двоє пасажирів-військових влаштували стрілянину у вагоні поїзда №126 Костянтинівка – Київ. Через це потяг затримався в дорозі на шість годин.

Військових зняли з поїзда на станції Красноград, і того ж дня звільнили з посад. За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження.

В Укрзалізниці повідомили, що до прибуття правоохоронців залізничники вжили усіх можливих заходів, щоб 11 пасажирів вагону не постраждали.