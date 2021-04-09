На Днепропетровщине подросток изнасиловал двухлетнюю девочку

В Днепропетровской области 15-летнего подростка задержали за изнасилование двухлетней девочки.

Парень несколько дней находился в гостях у семьи потерпевшей, ночью 8 апреля мать девочки услышала как плачет ее ребенок.

Когда женщина зашла в комнату, подросток держал девочку на руках и сказал, что она упала и ударилась, а он успокаивает ее.

Однако женщина заметила на кровати и теле ребенка кровь, начала кричать на парня и тот убежал домой.

Подозреваемого задержала полиция, в разговоре он признался в преступлении, а судебно-медицинская экспертиза подтвердила возможное изнасилование.

Спикер ГУНП Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что по факту преступления открыто уголовное производство по ч 4 ст 152 о развращении несовершеннолетних.

Школьницу спасли от изнасилования

В Сумской области случайная прохожая спасла девочку, которую чуть не изнасиловал 19-летний парень.

Женщина шла по улице и откликнулась на крики о помощи. Нападающий успел повалить школьницу и пытался стянуть с нее джинсы.

Когда парень понял, что их заметили он быстро убежал, но его вскоре задержала полиция.