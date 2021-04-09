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Софія Зінов'єва |

На Дніпропетровщині підліток зґвалтував дворічну дівчинку

У Дніпропетровській області 15-річного підлітка затримали за зґвалтування дворічної дівчинки.

На Дніпропетровщині підліток зґвалтував дворічну дівчинку

Хлопець кілька днів перебував у гостях у родини потерпілої, вночі 8 квітня мати дівчинки почула як плаче її дитина.

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Коли жінка зайшла в кімнату, підліток тримав дівчинку на руках та сказав, що вона впала та забилася, а він заспокоює її.

Однак жінка помітила на ліжку та тілі дитини кров, почала кричати на хлопця і той втік додому.

Підозрюваного затримала поліція, у розмові він зізнався у злочині, а судово-медична експертиза підтвердила можливе зґвалтування.

Речниця ГУНП Дніпропетровської області Ганна Старчевська повідомила, що за фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч 4 ст 152 про розбещення неповнолітніх.

Школярку врятували від зґвалтування

У Сумській області випадкова перехожа врятувала дівчинку, яку ледь не зґвалтував 19-річний хлопець.

Жінка йшла вулицею і відгукнулася на крики про допомогу. Нападник встиг повалити школярку та намагався стягнути з неї джинси.

Коли хлопець зрозумів, що їх помітили він швидко втік, але його незабаром затримала поліція.

Фото: Depositphotos

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