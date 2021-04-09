На Дніпропетровщині підліток зґвалтував дворічну дівчинку

У Дніпропетровській області 15-річного підлітка затримали за зґвалтування дворічної дівчинки.
Хлопець кілька днів перебував у гостях у родини потерпілої, вночі 8 квітня мати дівчинки почула як плаче її дитина.
Коли жінка зайшла в кімнату, підліток тримав дівчинку на руках та сказав, що вона впала та забилася, а він заспокоює її.
Однак жінка помітила на ліжку та тілі дитини кров, почала кричати на хлопця і той втік додому.
Підозрюваного затримала поліція, у розмові він зізнався у злочині, а судово-медична експертиза підтвердила можливе зґвалтування.
Речниця ГУНП Дніпропетровської області Ганна Старчевська повідомила, що за фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч 4 ст 152 про розбещення неповнолітніх.
Школярку врятували від зґвалтування
У Сумській області випадкова перехожа врятувала дівчинку, яку ледь не зґвалтував 19-річний хлопець.
Жінка йшла вулицею і відгукнулася на крики про допомогу. Нападник встиг повалити школярку та намагався стягнути з неї джинси.
Коли хлопець зрозумів, що їх помітили він швидко втік, але його незабаром затримала поліція.