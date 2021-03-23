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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Одесской области мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу — какой приговор вынес суд

В Одесской области засудили мужчину за изнасилование 13-летней падчерицы.

Тюрьма

Приговор вынес Белгород-Днестровский городской районный суд Одесской области. Насильник получил 12 лет тюрьмы.

— 33-летний житель Белгород-Днестровского района признан виновным в изнасиловании малолетнего ребенка, — отметили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Следствие смогло доказать, что в октябре 2020 года мужчина применил физическую силу и совершил действия сексуального характера в отношении своей 13-летней падчерицы.

— Злоумышленник изнасиловал падчерицу несколько раз разными способами, — уточнили в полиции.

В Одессе отец насиловал детей

В Одессе задержали мужчину, который на постоянной основе насиловал двух дочерей и жену. Он объяснял поступок тем, что хотел стать первым мужем у несовершеннолетних девочек.

Дочерей, одна из которых до сих пор несовершеннолетняя, мужчина начал развращать, когда им было 13 и 16 лет.

Читайте подробности изнасилования отцом дочерей в Одессе на Фактах ICTV.

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