Полиция и СБУ провели обыски в ВДНХ и в доме его руководителя

В Киеве в офисе и павильонах Национального комплекса Экспоцентр Украины (ВДНХ) проходят обыски со стороны Национальной полиции и СБУ.

Об этом сообщил гендиректор ВДНХ Евгений Мушкин в Facebook.

Обыски проходят также и в его доме. Следователи подозревают Мушкина в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды за передачу в аренду госимущества.

— У меня в квартире обыск… Офис ВДНХ и павильоны обыскивают полиция и СБУ. Телефоном пользоваться мне запретили, — написал Мушкин.

Гендиректор Экспоцентра заявил, что не ожидал, что силовики будут действовать в такой агрессивной форме.

Мушкин считает, что многим будет легче, если придется его устранить, а на парковке экспоцентра смогут построить ТРЦ или захватить скверы внутри комплекса.

Евгений Мушкин стал генеральным директором ВДНХ в марте 2017 года. До смены руководства налоговый долг ВДНХ превышал 40 млн грн.

По состоянию на ноябрь 2019 года Экспоцентру нужно было выплатить 5 млн грн.

Фото: ВДНХ