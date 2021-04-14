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Анастасія Дячкіна |

Поліція та СБУ провели обшуки у ВДНГ і в будинку його керівника

У Києві в офісі і павільйонах Національного комплексу Експоцентр України (ВДНГ) проходять обшуки зі сторони Національної поліції і СБУ.

Поліція та СБУ провели обшуки у ВДНГ і в будинку його керівника

Про це повідомив гендиректор ВДНГ Євген Мушкін у Facebook.

Обшуки проходять також і в його будинку. Слідчі підозрюють Мушкіна у зловживанні службовим становищем й отриманні неправомірної вигоди за передачу в оренду держмайна.

– У мене в квартирі обшук… Офіс ВДНГ і павільйони обшукують поліція і СБУ. Телефоном користуватися мені заборонили, – написал Мушкін.

Гендиректор Експоцентру заявив, що не очікував, що силовики діятимуть у такій агресивній формі.

Мушкін вважає, що багатьом буде легше, якщо доведеться його усунути, а на парковці експоцентру зможуть побудувати ТРЦ або захопити сквери всередині комплексу.

Євген Мушкін став генеральним директором ВДНГ у березні 2017 року. До зміни керівництва податковий борг ВДНГ перевищував 40 млн грн.

Станом на листопад 2019 року Експоцентру потрібно було виплатити 5 млн грн.

Фото: ВДНГ

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