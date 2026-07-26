Совет Безопасности ООН в понедельник, 27 июля, проведет экстренное заседание из-за российских атак на гражданские суда в Черном море.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в Организации Объединенных Наций.

Экстренное заседание Совбеза ООН 27 июля: что известно

Заседание Совета Безопасности ООН начнется 27 июля в 10:00 по восточноамериканскому времени (17:00 по киевскому).

Сейчас смотрят

Его созвали по запросу Украины от 20 июля, который поддержали Франция, Великобритания, Дания, Греция и Латвия.

Ожидается, что перед членами Совбеза выступят глава Департамента ООН по политическим вопросам Кайоко Гото и исполняющий обязанности помощника генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Индрика Ратватте.

В обращении Украины к Совету Безопасности ООН говорится о массированной российской ракетной и дроновой атаке в ночь на 19 июля, а также о систематических ударах по черноморским портам, морским экспортным маршрутам и гражданскому судоходству.

Украинская сторона подчеркивает, что в последнее время Россия все чаще атакует гражданские суда под иностранными флагами. Во время ударов по Одесской области и портовой инфраструктуре были повреждены несколько торговых судов, а десять моряков погибли.

Напомним, что 19 июля российские войска нанесли удар тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO, который перевозил зерно и шел под флагом Гвинеи-Бисау.

Судно принадлежит турецкому судовладельцу. В результате атаки погибли 10 человек, среди которых четверо граждан Индии и украинский лоцман, еще восьмерых членов экипажа удалось спасти.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.