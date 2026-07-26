За последние десять дней Россия получила дипломатические демарши от Индии, Азербайджана и Ботсваны.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Индия, Азербайджан и Ботсвана выразили протесты России: что известно

По данным СВР, Индия выразила обеспокоенность после российского ракетного удара по сухогрузу MV Golden Leo, который выходил из порта Одессы. В результате атаки погибли четверо граждан Индии.

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В Министерстве иностранных дел Индии передали российской стороне решительный протест, подчеркнув, что удары по коммерческим судам и гибель гражданских лиц неприемлемы.

Азербайджан, в свою очередь, вручил Москве ноту протеста из-за российской атаки на автозаправочную станцию компании SOCAR в Николаевской области. Баку потребовал провести всестороннее расследование и обеспечить соблюдение международных обязательств по защите гражданских объектов.

Кроме того, Ботсвана выступила с официальным заявлением из-за роста случаев, по её данным, обманного вербовки граждан страны для участия в войне против Украины на стороне России.

В Службе внешней разведки Украины отметили, что дипломатические демарши этих трех стран показывают, как Россия продолжает терять международное влияние.

По мнению разведки, протест Индии затрудняет Москве реализацию ее политики “разворота на Восток”, а позиция Азербайджана свидетельствует об ослаблении российского влияния на Южном Кавказе. В СВР также обратили внимание на заявление президента Азербайджана о готовности страны полностью заменить Россию на европейском нефтегазовом рынке.

Что касается заявления Ботсваны, в ведомстве считают, что оно свидетельствует о кадровых проблемах российской армии и усиливает международную критику действий РФ.

В СЗР подытожили, что агрессивная политика России всё больше отталкивает иностранных партнеров и усиливает её международную изоляцию.

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