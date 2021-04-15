П’яну викинув за поріг: під Вінницею чоловік розправився з молодою дружиною

У селі Цвіжин під Вінницею 35-річний чоловік побив свою дружину і залишив помирати на порозі їхнього будинку.

30-річна Тетяна разом із цивільним чоловіком Артуром переїхали сюди лише декілька місяців тому.

Сусіди зізнаються, що жодних конфліктів між закоханими не помічали, але припускають – Тетяна могла впасти на сходах, бо була напідпитку.

– Він вранці подзвонив батькові, а той вже приїхав з міліцією і швидкою, всі експерти були там, – розповіла одна із сусідок подружжя.

Причиною кривавого скандалу між чоловіком і жінкою стали ревнощі, а руки розв’язав алкоголь.

Після допиту 35-річного Артура стало зрозуміли, що смерть дружини на його совісті.

– Ввечері між ним та співмешканкою відбувся даний конфлікт, після чого він наніс їй тілесні ушкодження, вигнав з будинку і пішов спати, – розповіли у поліції.

Розповідаючи про все, що сталося тієї ночі, чоловік закривав обличчя руками і плакав.

Він визнав: скандал почався з телефонного дзвінка ймовірного кавалера дружини.

– Сиділи вдома, посварилися, тому що той подзвонив. Через ревнощі почався конфлікт. Зчепилися і почали битися. Потім я її штовхнув і вона впала зі сходів, з ганку.

Зараз 35-річний вдівець перебуває в СІЗО. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.