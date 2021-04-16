У селі Рагівка Київської області менш як за добу вдалося розшукати зниклого дворічного Богдана Уніченка. Зараз хлопчик перебуває в лікарні.

До пошуків Богданчика долучилися сотні небайдужих людей, а також рятувальники, поліція та нацгвардійці. Щоб не пропустити жодної ділянки території, залучили навіть гелікоптер.

З’ясувалося, що того дня батько хлопчика пішов до лісу за дровами, а дворічний син побіг слідом за ним.

Чоловік наказав малюку повернутися додому, але коли прийшов на подвір’я, зрозумів, що дитини немає. Коли у пошуки Богданчика втрутилася поліція, історія набула більшого розголосу.

До Рагівки приїхали більше ста волонтерів, які почали прочісувати територію. Але з кожною годиною шанси на порятунок дитини зменшувалися.











Голодний і заплаканий: подробиці пошуків хлопчика на Київщині і що загрожує батькам / 3 фотографии

Поліцейські знайшли хлопчика у лісі за 4 км від рідного села.

Майже добу Богданчик блукав полями та лісом: тієї ночі йшов сильний дощ, а температура була лише 6 градусів.

– Він мовчки сидів собі на галявині. Він зрадів, намагався встати. Ми одразу надягли на нього куртку. Він весь мокрий, втомлений, голодний, зляканий, – розповів співробітник поліції Київщини Олексій Свердлов.

Поки дворічного Богданчика забрали до лікарні на обстеження, його батьки дають свідчення у поліції.

Батька і матір можуть покарати за недбальство, але, ймовірно, обмежаться лише штрафом.

Зникнення хлопчика

Про те, що на Київщині зник дворічний хлопчик, стало відомо 14 квітня.

Інформація про пошук дитини з’явилася на сайті поліції, після чого швидко поширилася у місцевих та загальноукраїнських Telegram-каналах.

Пошуки хлопчика тривали усю ніч і протягом дня 15 квітня.