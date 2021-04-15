На Киевщине с вертолета второй день ищут пропавшего ребенка

На Киевщине спасатели привлекли вертолет для поисков пропавшего накануне двухлетнего мальчика. Поиски продолжаются с ночи 14 апреля.

15 апреля вертолет ГСНС ЕС-225 Super Puma, вылетел на поиски малолетнего мальчика, пропавшего в селе Раговка Киевской области.

Накануне, 14 апреля в 21.00, в полицию сообщили об исчезновении ребенка. Искали пропавшего всю ночь и по состоянию на утро 15 апреля поиски все еще продолжаются.

Сейчас от ГСНС задействовано 46 спасателей. Кроме того, к поискам привлечены работники Нацполиции, Нацгвардии, лесники и волонтеры. В общем присоединились около 200 человек.

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