В Черкассах пассажир убегает в окно троллейбуса — момент попал на видео

В Черкассах мужчина без билета ударил на кондуктора троллейбуса. Видео с неадекватным мужчиной появилось в сети.
На кадрах видно, что пассажир был в нетрезвом состоянии и мало понимал, что происходит.
Свидетелем инцидента стал заместитель директора КП Черкасыэлектротранс Тарас Волн.
— Кондуктор сделала ему замечание относительно внешнего вида, попросив поправить штаны. В ответ на это мужчина ударил ее по спине ногой.
Водитель троллейбуса сделал аварийную остановку, чтобы дождаться приезда полиции.
Поняв, что попал в безвыходное положение, горе-пассажир начал вылезать из из троллейбуса через окно.
— Пока ехала полиция, он по сути по головам людей забрался через форточку и убежал, — рассказывает Тарас Волн.
Пассажиры троллейбуса пытались хотели остановить беглеца, поскольку тот выбрался сразу на проезжую часть дороги.
Пострадавшая кондуктор троллейбуса чувствует себя нормально, обращаться в травмпункт она отказалась.
В Киеве пассажир заблокировал движение трамвая
В конце марта в Киеве мужчина из-за отсутствия маски заблокировал движение трамвая. Инцидент произошел на Троещине.
Случайные прохожие заметили, что парень без маски вышел из трамвая, стал на путях и начал медленно идти прямо перед ним.
Водитель трамвая в это время постоянно сигналил, чтобы согнать мужчину с колеи.