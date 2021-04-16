PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Бежал через окно троллейбуса: в Черкассах пассажир без билета ударил кондуктора

В Черкассах мужчина без билета ударил на кондуктора троллейбуса. Видео с неадекватным мужчиной появилось в сети.

Бежал через окно троллейбуса: в Черкассах пассажир без билета ударил кондуктора

На кадрах видно, что пассажир был в нетрезвом состоянии и мало понимал, что происходит.

Свидетелем инцидента стал заместитель директора КП Черкасыэлектротранс Тарас Волн.

— Кондуктор сделала ему замечание относительно внешнего вида, попросив поправить штаны. В ответ на это мужчина ударил ее по спине ногой.

Водитель троллейбуса сделал аварийную остановку, чтобы дождаться приезда полиции.

Поняв, что попал в безвыходное положение, горе-пассажир начал вылезать из из троллейбуса через окно.

В Черкассах пассажир убегает в окно троллейбуса — момент попал на видео

— Пока ехала полиция, он по сути по головам людей забрался через форточку и убежал, — рассказывает Тарас Волн.

Пассажиры троллейбуса пытались хотели остановить беглеца, поскольку тот выбрался сразу на проезжую часть дороги.

Пострадавшая кондуктор троллейбуса чувствует себя нормально, обращаться в травмпункт она отказалась.

В Киеве пассажир заблокировал движение трамвая

В конце марта в Киеве мужчина из-за отсутствия маски заблокировал движение трамвая. Инцидент произошел на Троещине.

Случайные прохожие заметили, что парень без маски вышел из трамвая, стал на путях и начал медленно идти прямо перед ним.

Водитель трамвая в это время постоянно сигналил, чтобы согнать мужчину с колеи.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка