В Черкассах пассажир убегает в окно троллейбуса — момент попал на видео

В Черкассах мужчина без билета ударил на кондуктора троллейбуса. Видео с неадекватным мужчиной появилось в сети.

На кадрах видно, что пассажир был в нетрезвом состоянии и мало понимал, что происходит.

Свидетелем инцидента стал заместитель директора КП Черкасыэлектротранс Тарас Волн.

— Кондуктор сделала ему замечание относительно внешнего вида, попросив поправить штаны. В ответ на это мужчина ударил ее по спине ногой.

Водитель троллейбуса сделал аварийную остановку, чтобы дождаться приезда полиции.

Поняв, что попал в безвыходное положение, горе-пассажир начал вылезать из из троллейбуса через окно.

— Пока ехала полиция, он по сути по головам людей забрался через форточку и убежал, — рассказывает Тарас Волн.

Пассажиры троллейбуса пытались хотели остановить беглеца, поскольку тот выбрался сразу на проезжую часть дороги.

Пострадавшая кондуктор троллейбуса чувствует себя нормально, обращаться в травмпункт она отказалась.

В Киеве пассажир заблокировал движение трамвая

В конце марта в Киеве мужчина из-за отсутствия маски заблокировал движение трамвая. Инцидент произошел на Троещине.

Случайные прохожие заметили, что парень без маски вышел из трамвая, стал на путях и начал медленно идти прямо перед ним.

Водитель трамвая в это время постоянно сигналил, чтобы согнать мужчину с колеи.