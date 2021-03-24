Карантин в Киеве: на Троещине мужчина без маски заблокировал движение трамвая (ВИДЕО)

В Деснянском районе Киев 24 марта парень заблокировал движение трамвая, потому что водитель не пустил его в вагон без маски.

Инцидент произошел на улице Петра Запорожца.

На видео, которое сняли случайные прохожие, парень вышел из трамвая, стал на путях и начал медленно идти прямо перед ним.

Водитель трамвая в это время постоянно сигналил, чтобы согнать мужчину с колеи.

Мысли пользователей соцсетей разделились: одни категорически осудили такой поступок парня, другие обвинили в произошедшем власти города и жесткие карантинные ограничения, введенные накануне.













