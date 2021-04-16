У Черкасах пасажир тікає в вікно тролейбуса – момент потрапив на відео

У Черкасах чоловік без квитка вдарив кондукторку тролейбуса. Відео з неадекватним чоловіком з’явилося в мережі.
На кадрах помітно, що пасажир був у нетверезому стані і мало розумів, що відбувається.
Свідком інциденту став заступник директора КП Черкасиелектротранс Тарас Хвиль.
– Кондукторка зробила йому зауваження щодо зовнішнього вигляду, попросивши поправити штани. У відповідь на це чоловік вдарив її по спині ногою.
Водій тролейбуса зробив аварійну зупинку, аби дочекатися на приїзд поліції.
Зрозумівши, що потрапив у безвихідне становище, горе-пасажир почав вилазити з з тролейбуса через вікно.
– Поки їхала поліція, він по суті по головах людей видерся через кватирку і втік, – розповідає Тарас Хвиль.
Пасажири тролейбуса намагалися хотіли зупинити втікача, бо той вилазив одразу на проїжджу частину дороги.
Постраждала кондукторка тролейбуса почувається задовільно, звертатися у травмпункт вона відмовилася.
У Києві пасажир заблокував рух трамвая
Наприкінці березня у Києві чоловік через відсутність маски заблокував рух трамвая. Інцидент стався на Троєщині.
Випадкові перехожі помітили, що хлопець без маски вийшов з трамваю, став на колію і почав повільно йти прямо перед ним.
Водій трамвая у цей час постійно сигналив, щоб зігнати чоловіка з колії.