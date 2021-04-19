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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

В ОРДЛО бойовик вистрелив з автомата в 15-річну дівчину

В ОРДЛО бойовик вистрелив з автомата в 15-річну дівчину

В ОРДЛО один з бойовиків вистрілив з автомата у 15-річну дівчинку. Після цього він намагався втекти на підконтрольну українській владі територію, проте російські найманці піймали його поблизу Щастя.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

– За інформацією воєнної розвідки України, 18 квітня військовослужбовець 2 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу окупаційних військ вистрелив з автомата в 15-річну дівчину, – заявили у міністерстві.

Також Міноборони опублікувало перехоплену телефонну розмову бойовиків.

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– Деякі російські ЗМІ вже отримали вказівку від ФСБ РФ готувати та поширювати фейкові новини про нібито причетність до цього злочину військовослужбовців Збройних Сил України, – зазначили у Міноборони України.

Смерть дитини в ОРДЛО – що відомо

Днями російські ЗМІ використали новину про смерть хлопчика в ОРДЛО проти України. Вони заявили, що дитина померла нібито внаслідок удару безпілотника ЗСУ.

МЗС України спростувало цей факт. Свідки повідомили про те, що хлопчик загинув внаслідок вибуху міни, яку знайшов у гаражі будинку. Крім того, населений пункт Олександрівське знаходиться досить далеко від позицій ЗСУ, щоб туди зміг долетіти безпілотник.

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