В ОРДЛО бойовик вистрелив з автомата в 15-річну дівчину

В ОРДЛО один з бойовиків вистрілив з автомата у 15-річну дівчинку. Після цього він намагався втекти на підконтрольну українській владі територію, проте російські найманці піймали його поблизу Щастя.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

– За інформацією воєнної розвідки України, 18 квітня військовослужбовець 2 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу окупаційних військ вистрелив з автомата в 15-річну дівчину, – заявили у міністерстві.

Також Міноборони опублікувало перехоплену телефонну розмову бойовиків.

– Деякі російські ЗМІ вже отримали вказівку від ФСБ РФ готувати та поширювати фейкові новини про нібито причетність до цього злочину військовослужбовців Збройних Сил України, – зазначили у Міноборони України.

Смерть дитини в ОРДЛО – що відомо

Днями російські ЗМІ використали новину про смерть хлопчика в ОРДЛО проти України. Вони заявили, що дитина померла нібито внаслідок удару безпілотника ЗСУ.

МЗС України спростувало цей факт. Свідки повідомили про те, що хлопчик загинув внаслідок вибуху міни, яку знайшов у гаражі будинку. Крім того, населений пункт Олександрівське знаходиться досить далеко від позицій ЗСУ, щоб туди зміг долетіти безпілотник.