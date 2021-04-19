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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

У шкільному тирі Черкас 14-річний хлопчик отримав поранення в голову

Апарат ШВЛ

У тирі черкаської гімназії №9 під час тренування 14-річний хлопчик отримав проникаюче вогнепальне поранення голови.

За словами головного лікаря Черкаської обласної дитячої лікарні Миколи Кондрацького, стан дитини тяжкий. Його підключили до апарату ШВЛ.

На місці події працюють поліцейські та слідчі. Обставини з’ясовуються.

В ОРДЛО бойовик вистрілив у 15-річну дівчину

18 квітня в ОРДЛО бойовик вистрілив з автомата в 15-річну дівчину.

Після цього він намагався втекти на підконтрольну українській владі територію, проте російські найманці спіймали його поблизу Щастя.

Крім того, Міноборони перехопило телефонну розмову бойовиків.

Джерело: Суспільне

Фото: Dreamstime

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