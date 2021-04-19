В США в городе Остин, штат Техас, неизвестный мужчина открыл огонь, в результате которой погибли три человека.

Сообщается, что жертвами стали трое взрослых мужчин. Правонарушителю удалось скрыться с места преступления.

Правоохранители предупреждают, что злоумышленник может быть опасным. По предварительным данным, подозреваемым стал 41-летний мужчина, который имеет рост примерно 170 см.

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Местная полиция призывает жителей города оставаться дома, пока ведется поиск стрелка.

Стрельба в США

За последние несколько дней это не первый случай стрельбы в США. Недавно возле терминала международного аэропорта Сан-Антонио неизвестный мужчина открыл огонь.

Отмечается, что подозреваемый мужчина сделал около 10 выстрелов. В результате один из местных правоохранителей выстрелил в злоумышленника, который скончался в больнице от ранения.

Источник: Департамент полиции Остина