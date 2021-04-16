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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В США полицейский застрелил мужчину, открывшего стрельбу в аэропорту

В США местный полицейский застрелил мужчину после того, как тот въехал в терминал международного аэропорта Сан-Антонио и открыл огонь.

Поліція США

Начальник полиции Сан-Антонио Уильям Макманус заявил, что подозреваемый мужчина с эстакады шоссе совершил около 10 выстрелов. По его словам, никто не пострадал в результате инцидента.

Также глава местной полиции отметил, что у правонарушителя было с собой много боеприпасов. В мужчину выстрелил один из местных правоохранителей, который работает в аэропорту. Мужчина умер в больнице от полученного ранения.

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Глава полиции также рассказал, что полицейские ранее сталкивались со злоумышленником. Тогда у этого мужчины зафиксировали проблемы с психическим здоровьем.

В США нашли пропавшую женщину

В США нашли женщину, пропавшую в начале марта — голой и живой в дождевой канализации ее обнаружил местный прохожий. Мужчина услышал крик девушки и позвонил в службу экстренной помощи.

Полиция не знает, как женщина могла туда попасть, и сколько она была в канализации. По ее словам, она была там примерно три недели.

Источник: KSAT

Фото: Pexels

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