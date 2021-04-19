В ОРДЛО боевик выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку

В ОРДЛО один из боевиков выстрелил из автомата в 15-летнюю девочку. После этого он пытался скрыться на подконтрольную украинской власти территорию, однако российские наемники поймали его вблизи Счастья.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

— По информации военной разведки Украины, 18 апреля военнослужащий 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса оккупационных войск выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку, — заявили в министерстве.

Также Минобороны опубликовало перехваченный телефонный разговор боевиков.

— Некоторые российские СМИ уже получили указание от ФСБ РФ готовить и распространять фейковые новости о якобы причастности к этому преступлению военнослужащих Вооруженных Сил Украины, — отметили в Минобороны Украины.

Смерть ребенка в ОРДЛО — что известно

На днях российские СМИ использовали новость о смерти мальчика в ОРДЛО против Украины. Они заявили, что ребенок умер якобы в результате удара беспилотника ВСУ.

МИД Украины опровергло этот факт. Свидетели сообщили о том, что мальчик погиб в результате взрыва мины, которую нашел в гараже дома. Кроме того, населенный пункт Александровское находится достаточно далеко от позиций ВСУ, чтобы туда смог долететь беспилотник.