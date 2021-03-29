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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Пытали украинских военных: двум боевикам “ДНР” сообщили о подозрении

Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум лицам за жестокое обращение с украинскими военными в подконтрольных оккупационной “власти РФ” “тюрьмах” Донецкой области.

військові

Один из злоумышленников бил пленных и наносил им повреждения различной степени тяжести, в частности доводил до перелома ребер. Злоумышленники пытали украинских военных, чтобы получить от них показания о якобы совершения ими преступлений.

Второй злоумышленник организовал в этих помещениях незаконное содержание украинских военных. Незаконно пленных содержали в ужасных условиях и без надлежащего питания.

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На территории временного оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей функционировало более 160 таких мест. С 2014 до 2019 годов в них удерживали более 1,9 тыс. украинских военных.

Мужчин подозревают по статье 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. За такие действия им может грозить до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Деятельность СБУ

В Днепре СБУ задержала агента так называемого Министерства госбезопасности ДНР. Он собирал информацию об украинских воинские подразделения.

Злоумышленник собирал данные о военном состав и технику подразделений Вооруженных сил Украины. В регионе он ездил на собственном автомобиле и следил за ВСУ.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Dreamstime

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