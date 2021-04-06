Психологическая операция РФ: МИД Украины о фейке с убитым ребенком в ОРДЛО

В МИД Украины опровергли фейк от российских СМИ о гибели ребенка на неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области.

Речь идет о сюжете одного из телеканалов РФ, в котором рассказывалось, что в результате якобы удара беспилотника ВСУ в пгт Александровское погиб мальчик.

— Stopfake опроверг этот фейк. Свидетели заявили о несчастном случае: ребенок погиб от взрыва мины, которую нашел в гараже. Более того, Александровское находится на расстоянии 30 км от украинских позиций. Ни один беспилотник ВСУ просто не сможет туда долететь, — отметил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он добавил, что подобные фейки — это неотъемлемый элемент российских психологических операций против Украины.

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Николенко заявил, что это похоже на вымышленную историю о распятом мальчике в Славянске.

— Как и прошлый, нынешний вброс имеет целью разжечь вражду на оккупированных территориях и в России, исказить действительность, оправдать провокации российских группировок, — рассказал пресс-секретарь МИД.

Однако, по словам представителя дипломатического ведомства, международные партнеры Украины понимают, что это РФ просто пытается обострить ситуацию, а такой информационный фон призван оправдать действия оккупантов на Донбассе.

Очередной фейк о гибели ребенка

В информационном пространстве ОРДЛО и РФ активно распространяется информация о гибели 2 апреля 5-летнего ребенка и пожилой женщины в частном домовладении, что находится в поселке Александровское.

Пропагандисты убеждают, что происшествие случилось якобы вследствие детонации взрывного устройства, которое скинул беспилотный летательный аппарат ВСУ.