Убегал на двух автомобилях: подробности и видео нападения на коммунальщиков в Киеве

Полиция Киева задержала подозреваемого в стрельбе в Печерском районе столицы, в результате которой был ранен один человек.

Им оказался 38-летний мужчина. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия.

Правоохранители сообщили, что мужчина убегал от полиции на двух автомобилях. Оставив свой белый Renault Trafic, он пересел на другое авто.

Задержать подозреваемого удалось уже на проспекте Валерия Лобановского, примерно в 5 км от места стрельбы.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец заверила, что в ближайшее время будет дана правовая оценка инцидента.

— Пока известно, что между двумя мужчинами произошел конфликт. Не исключено, что его причиной могло стать то, что ремонтные работы коммунальщиков препятствовали подозреваемому проехать автомобилем.

Пистолет, из которого стрелял задержанный, изъят. В автомобиле Renault Trafic правоохранители также нашли разрешение на оружие, его соответствие проверяется.

О том, могли двое мужчин быть знакомыми к конфликту, не сообщается.

По информации Надежды Максимец, пока открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением оружия, что привело к телесным повреждениям) УК Украины.

Полиция работает на месте инцидента, продолжается допрос всех свидетелей происшествия.

Стрельба в Киеве

О том, что в Печерском районе Киева мужчина обстрелял бригаду ремонтников, стало известно 21 апреля.

Инцидент произошел на улице Железнодорожное шоссе. Ранение получил механизатор фрезы, который вместе с другими коммунальщиками занимался ремонтом участка дороги.

Нападающий задержали с помощью камер Безопасный город уже на проспекте Валерия Лобановского.