В Киеве мужчина обстрелял бригаду коммунальщиков, его разыскивает полиция

В Киеве мужчина обстрелял коммунальщиков, ремонтировавших участок дороги. Его разыскивает полиция.

Инцидент произошел в Печерском районе столицы. Водитель белого Renault Trafic подъехал к бригаде ремонтников, после чего началась ссора.

По словам очевидцев, после слов разъяренный водитель достал огнестрельное оружие.

Первый выстрел был в воздух, следующий — в ремонтников. После того, как один из них упал на землю, нападающий скрылся.

Ранение получил механизатор фрезы, его госпитализировали в ближайшую больницу.

На месте стрельбы работают правоохранители.

Ограбление в Киеве

В начале апреля в Киеве мужчина ограбил прохожего, в барсетке которого было 300 тыс. гривен наличными.

Нападавшим оказался 37-летний львовянин. Перед ограблением он ударил жертву кирпичом по голове.

Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 187 (Разбой) УК Украины.