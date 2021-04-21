В Киеве мужчина обстрелял бригаду коммунальщиков, его разыскивает полиция

В Киеве мужчина обстрелял коммунальщиков, ремонтировавших участок дороги. Его разыскивает полиция.
Инцидент произошел в Печерском районе столицы. Водитель белого Renault Trafic подъехал к бригаде ремонтников, после чего началась ссора.
По словам очевидцев, после слов разъяренный водитель достал огнестрельное оружие.
Первый выстрел был в воздух, следующий — в ремонтников. После того, как один из них упал на землю, нападающий скрылся.
Ранение получил механизатор фрезы, его госпитализировали в ближайшую больницу.
На месте стрельбы работают правоохранители.
Ограбление в Киеве
В начале апреля в Киеве мужчина ограбил прохожего, в барсетке которого было 300 тыс. гривен наличными.
Нападавшим оказался 37-летний львовянин. Перед ограблением он ударил жертву кирпичом по голове.
Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения — содержание под стражей.
Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 187 (Разбой) УК Украины.