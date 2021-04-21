Тікав на двох автомобілях: подробиці і відео нападу на комунальників у Києві

Поліція Києва затримала підозрюваного в стрілянині у Печерському районі столиці, внаслідок якої було поранено одну людину.

Ним виявився 38-річний чоловік. Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії.

Правоохоронці повідомили, що чоловік тікав від поліції на двох автомобілях. Покинувши свій білий Renault Trafic, він пересів на інше авто.

Затримати підозрюваного вдалося вже на проспекті Валерія Лобановського, приблизно за 5 км від місця стрілянини.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV представник прокуратури Києва Надія Максимець запевнила, що найближчим часом буде надано правову оцінку інциденту.

– Поки що відомо, що між двома чоловіками стався конфлікт. Не виключено, що його причиною могло стати те, що ремонтні роботи комунальників перешкоджали підозрюваному проїхати автомобілем.

Пістолет, з якого стріляв затриманий, вилучено. В автомобілі Renault Trafic правоохоронці також знайшли дозвіл на зброю, його відповідність перевіряється.

Про те, чи могли двоє чоловіків бути знайомими до конфлікту, не повідомляється.

За інформацією Надії Максимець, кримінальне провадження відкрито за ч.4 ст.296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї, що призвело до тілесних ушкоджень) КК України.

Поліція працює на місці інциденту, триває допит усіх свідків події.

Стрілянина у Києві

Про те, що в Печерському районі Києва чоловік обстріляв бригаду ремонтників, стало відомо 21 квітня.

Інцидент стався на вулиці Залізничне шосе. Поранення отримав механізатор фрези, який разом з іншими комунальниками займався ремонтом ділянки дороги.

Нападника затримали за допомогою камер Безпечне місто вже на проспекті Валерія Лобановського.