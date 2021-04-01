Кирпичом по голове: в Киеве мужчину ограбили на 300 тыс. гривен

В Деснянском районе Киева 37-летний львовянин похитил у прохожего мужчины барсетку, в которой было 300 тыс. гривен.

Перед этим он ударил жертву кирпичом по голове. Инцидент произошел на улице Курчатова.

После кражи нападающий сел в автомобиль, вероятно, своего товарища и скрылся с места происшествия.

Вора удалось отыскать с помощью камер видеонаблюдения системы Безпечне місто. Его автомобиль остановили на Броварском проспекте.

При осмотре полицейские обнаружили и изъяли похищенные деньги, документы и мобильные телефоны.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.