PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

У Києві чоловік обстріляв бригаду комунальників, його розшукує поліція

У Києві чоловік обстріляв бригаду комунальників, його розшукує поліція

У Києві чоловік обстріляв комунальників, які виконували ремонт дороги. Його розшукує поліція.

Інцидент стався у Печерському районі столиці. Водій білого Renault Trafic під’їхав до бригади ремонтників, після чого розпочалася сварка.

За словами очевидців, після слів розлючений водій дістав вогнепальну зброю.

Перший постріл був у повітря, наступний – в ремонтників. Після того, як один із них впав на землю, нападник втік.

Поранння отримав механізатор фрези, його госпіталізували до найближчої лікарні.

На місці стрілянини працюють правоохоронці.

У Києві чоловік обстріляв бригаду комунальників, його розшукує поліція

Пограбування у Києві

На початку квітня в Києві чоловік пограбував перехожого, у барсетці якого було 300 тис. гривень готівкою.

Нападником виявився 37-річний львів’янин. Перед цим він вдарив жертву цеглиною по голові.

Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 187 (Розбій) КК України.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка