У Києві чоловік обстріляв бригаду комунальників, його розшукує поліція

У Києві чоловік обстріляв комунальників, які виконували ремонт дороги. Його розшукує поліція.

Інцидент стався у Печерському районі столиці. Водій білого Renault Trafic під’їхав до бригади ремонтників, після чого розпочалася сварка.

За словами очевидців, після слів розлючений водій дістав вогнепальну зброю.

Перший постріл був у повітря, наступний – в ремонтників. Після того, як один із них впав на землю, нападник втік.

Поранння отримав механізатор фрези, його госпіталізували до найближчої лікарні.

На місці стрілянини працюють правоохоронці.

Пограбування у Києві

На початку квітня в Києві чоловік пограбував перехожого, у барсетці якого було 300 тис. гривень готівкою.

Нападником виявився 37-річний львів’янин. Перед цим він вдарив жертву цеглиною по голові.

Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 187 (Розбій) КК України.