У лютому у місті Сніжне Донецької області, що наразі контролюється окупантами, у результаті вибуху гранати загинула дворічна дівчинка. Місія СММ ОБСЄ з’ясувала обставини трагедії.

16 квітня персонал моргу, що у непідконтрольному Україні Донецьку, підтвердив смерть дитини. За висновками експертів, у дівчинки були поранення голови, які за ознаками відповідають наслідкам вибуху.

Мати загиблої дитини розповіла, що гранату прямо у будинку активував її чоловік – батько дівчинки.

– Мати (20–29 років) дівчинки розповіла, що, прокинувшись увечері 8 лютого, вона збиралася зайти в кімнату, де спали її дві доньки, коли почула вибух, – йдеться у звіті спостерігачів ОБСЄ.

Жінка додала, що після цього дитина перенесла операцію у Донецьку, однак медикам не вдалося її врятувати – 20 лютого дівчинка померла.

Смерть хлопчика на Донбасі

На початку квітня стало відомо про смерть хлопчика в ОРДЛО. Місія ОБСЄ з’ясувала, що дитина загинула внаслідок вибуху невідомої речовини.

Вибухівку п’ятирічний хлопчик виявив у гаражі біля свого будинку. Працівники моргу підтвердили, що смерть настала внаслідок численних осколкових поранень та вибухової травми.