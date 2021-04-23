В селе Старый Ингулец Криворожской области мужчину подозревают в убийстве собственной тети. Изуродованное тело 50-летней женщины обнаружила ее сестра, мать подозреваемого. За мгновение до того она успела увидеть возле дома родственницы собственного сына Вадима, который стремглав выскочил из дома.

По словам местных, психическибольная женщина давно просила племянника облегчить ей страдания — весной у нее началось очередное обострение.

Некоторые жители села не верят в причастность Вадима к убийству. Однако все следы в доме убитой указывали именно на него. У тела женщины полицейские нашли металлический строительный уровень, которым, вероятно, подозреваемый и забил родственницу.

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Когда правоохранители задержали 34-летнего Вадима, тот едва держался на ногах. Сразу после убийства он напился водки. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Расчлененное тело в парке — убийство во Львове

Во Львове нашли расчлененное тело женщины в местном парке — находку обнаружили дети. Погибшей оказалась местная жительница — 58-летняя Ольга.

Над ней расправились еще полгода назад из-за денег. Кто и почему совершил убийство во Львове, читайте в материале Фактов ICTV.