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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Во Львове раскрыли тайну сумки с расчлененным телом — женщину убили из-за денег

Во Львове в местном парке нашли расчлененное тело женщины — часть была в сумке, а некоторые конечности валялись на земле. Страшную находку обнаружили дети.

вбивство у Львові

Следствие установило, что женщину убили полгода назад. Погибшей оказалась местная жительница — 58-летняя Ольга, которая была зарегистрирована правоохранителями как пропавшая без вести. Женщина работала парикмахером, однако в то время была временно безработной. Связь с ней исчезла 7 ноября.

В тот день Ольга пошла в гости к своему другу — 68-летнему Богдану, они знали друг друга лет десять. Внезапный конфликт между друзьями перерос в кровопролитие. Все — из-за денег, которые безработная подруга по-тихому украла у владельца дома.

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Сначала 68-летний Богдан бил Ольгу кулаками, а потом взялся за нож. Мужчина сутки продержал тело жертвы в доме, а затем распилил на куски и в сумках отвез в местный парк.

 В Винницкой области мужчина убил жену

Недавно в Винницкой области мужчина убил жену из-за конфликта. Сначала он нанес сожительнице телесные повреждения, а затем столкнул с крыльца.

После этого житель Винницкой спокойно пошел спать, пока его любимая умирала от полученных травм.

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