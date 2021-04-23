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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Благала полегшити страждання: під Кривим Рогом племінник вбив 50-річну тітку

Благала полегшити страждання: під Кривим Рогом племінник вбив 50-річну тітку

У селі Старий Інгулець Криворізької області чоловіка підозрюють у вбивстві власної тітки. Понівечене тіло 50-річної жінки виявила її сестра, мати підозрюваного. За мить до того вона встигла побачити біля будинку родички власного сина Вадима, який прожогом вискочив з будинку.

За словами місцевих, психічнохвора жінка давно просила племінника полегшити їй страждання – на весні у неї почалося чергове загострення.

Деякі селяни не вірять у причетність Вадима до вбивства. Однак всі сліди у будинку вбитої вказували саме на нього. Біля тіла жінки поліцейські знайшли металевий будівельний рівень, яким, ймовірно, підозрюваний і забив родичку.

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Коли правоохоронці затримали 34-річного Вадима, той ледве тримався на ногах. Одразу після вбивства він напився горілки. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Джерело: Надзвичайні новини

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