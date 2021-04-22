Пожар в жилом доме Луцка: спасатели обнаружили три тела

Вечером 21 апреля на улице Шевченко в Луцке произошло возгорание в жилом доме.
В результате происшествия погибли три человека: их возраст не разглашается.
По данным местных СМИ, в доме был ребенок которого якобы удалось спасти.
Информация о спасении ребенка не подтвердилась — опроверг пресс-секретарь местного управления ГСЧС Владимир Нестеров
Тушением пожара занимались 15 спасателей, которые работали на месте происшествия в специальных аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания и глаз.
На место происшествия прибыли 3 пожарных авто и 15 спасателей.
Причины и обстоятельства пожара в Луцке устанавливаются. На месте происшествия работает группа экспертов опытно-исследовательской лаборатории.
Смертельный пожар в Житомире
В начале апреля в Житомире произошел пожар в одной из многоэтажек на улице Леха Качиньского.
Спасателям удалось эвакуировать из помещения хозяина квартиры, однако его 46-летний сын погиб.
Причиной трагедии, по предварительному заключению экспертов, стало несоблюдение правил пожарной безопасности при курении.