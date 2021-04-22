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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

Постраждав військовослужбовець: стали відомі деталі пожежі у Рубіжному

Рубіжне - пожежа

Стали відомі деталі пожежі на території однієї з військових частин у Рубіжному Луганської області. Унаслідок надзвичайної події одна людина постраждала.

За інформацією прес-служби ООС, відбулося загорання бензобаку автомобіля, пізніше вогонь перекинувся на чотири бензовози.

Унаслідок пожежі постраждав військовослужбовець Збройних сил України, стан його здоров’я – задовільний.

Чоловіка доправили до лікарні у місті Кремінна.

Над ліквідацією пожежі працювали бійці ДСНС України, вогонь вдалося приборкати.

Нині причина загорання встановлюється.

  • Пожар в Рубежном 1
  • Пожар в Рубежном
  • Пожар в Рубежном 1
  • Пожар в Рубежном
Постраждав військовослужбовець: стали відомі деталі пожежі у Рубіжному / 2 фотографии
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Пожежа у Рубіжному

22 квітня Луганська ОДА повідомила про пожежу на одній із військових частин Рубіжного.

Вони зазначали, що сталося загорання бензовозу.

Детальніше про пожежу у Рубіжному читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Джерело: ООС

Фото: ООС

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