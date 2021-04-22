Стали відомі деталі пожежі на території однієї з військових частин у Рубіжному Луганської області. Унаслідок надзвичайної події одна людина постраждала.
За інформацією прес-служби ООС, відбулося загорання бензобаку автомобіля, пізніше вогонь перекинувся на чотири бензовози.
Унаслідок пожежі постраждав військовослужбовець Збройних сил України, стан його здоров’я – задовільний.
Чоловіка доправили до лікарні у місті Кремінна.
Над ліквідацією пожежі працювали бійці ДСНС України, вогонь вдалося приборкати.
Нині причина загорання встановлюється.
Пожежа у Рубіжному
22 квітня Луганська ОДА повідомила про пожежу на одній із військових частин Рубіжного.
Вони зазначали, що сталося загорання бензовозу.
Детальніше про пожежу у Рубіжному читайте у матеріалі на Фактах ICTV.
Джерело: ООС
Фото: ООС