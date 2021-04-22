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Максим Зайченко |

СБУ разоблачила 10 боевиков “ДНР” в Волновахском районе Донецкой области

СБУ разоблачила 10 боевиков “ДНР” в Волновахском районе Донецкой области

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили 10 боевиков так называемой ДНР, установили двух организаторов псевдореферендума 2014 года, а также обнаружили схрон с минами.

Спецслужба проводила контрдиверсионные мероприятия в Волновахском районе Донецкой области.

Силовикам удалось установить места проживания участников группировки “ДНР”.

— Проверяется информация об их причастности к активному вооруженному сопротивлению силам АТО/ООС. В случае подтверждения данных, по ним будут открыты уголовные дела, — сообщили в СБУ.

Кроме того, в квартире одного из боевиков нашли тайник с четырьмя противотанковыми минами ТМ-62М общим весом 40 кг. В СБУ утверждают, что злоумышленник планировал использовать взрывчатку для совершения диверсий на территории региона.

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Также проверяется информация касательно двух организаторов так называемого референдума 2014 года в Донецкой области.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении разоблаченных оккупантов.

  • Десять боевиков ДНР разоблачила СБУ на Донбассе
  • Десять боевиков ДНР разоблачила СБУ на Донбассе
  • Десять боевиков ДНР разоблачила СБУ на Донбассе
  • Десять боевиков ДНР разоблачила СБУ на Донбассе
СБУ разоблачила 10 боевиков “ДНР” в Волновахском районе Донецкой области / 2 фотографии

Боевики вербуют местное население

Украинская разведка сообщила, что боевики на Донбассе усиливают меры для привлечения местного населения на военную службу в незаконных вооруженных формированиях.

Сейчас в оккупированной части Донецкой и Луганской областей действуют военные комиссариаты, которые принудительно призывают гражданское население.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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