Десять боевиков ДНР разоблачила СБУ на Донбассе

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили 10 боевиков так называемой ДНР, установили двух организаторов псевдореферендума 2014 года, а также обнаружили схрон с минами.

Силовикам удалось установить места проживания участников группировки “ДНР”.

— Проверяется информация об их причастности к активному вооруженному сопротивлению силам АТО/ООС. В случае подтверждения данных, по ним будут открыты уголовные дела, — сообщили в СБУ.

Кроме того, в квартире одного из боевиков нашли тайник с четырьмя противотанковыми минами ТМ-62М общим весом 40 кг. В СБУ утверждают, что злоумышленник планировал использовать взрывчатку для совершения диверсий на территории региона.

Также проверяется информация касательно двух организаторов так называемого референдума 2014 года в Донецкой области.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении разоблаченных оккупантов.







СБУ разоблачила 10 боевиков “ДНР” в Волновахском районе Донецкой области / 2 фотографии

Боевики вербуют местное население

Украинская разведка сообщила, что боевики на Донбассе усиливают меры для привлечения местного населения на военную службу в незаконных вооруженных формированиях.

Сейчас в оккупированной части Донецкой и Луганской областей действуют военные комиссариаты, которые принудительно призывают гражданское население.