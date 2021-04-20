Оккупационные войска РФ на востоке Украины минируют населенные пункты запрещенными боеприпасами. Они грубо нарушают Минские договоренности.

По данным украинской стороны Общего центра контроля и координации, в последнее время российские наемники все больше осуществляют дистанционное минирование местности с применением запрещенных Конвенцией ООН противопехотных мин ПОМ-2.

Однако чаще всего боевики используют как средство доставки БПЛА и специально переоснащенные гранаты ПГ-7. Таким образом они подвергают опасности не только военных ВСУ, но и местных жителей.

В командовании ООС отмечают, что с начала 2021 ОЦКК зафиксировал восемь случаев применения российскими военными мин ПОМ-2. В то же время с 13 по 19 апреля подтвердили уже второй подобный случай.

— При этом первый, 13 апреля, находится в непосредственной близости от объекта гражданской инфраструктуры КПВВ Майорск, а второй — в населенном пункте Зайцево, — объясняют в штабе ООС.

Ночью 19 апреля российские оккупанты с помощью БПЛА сбросили мины в жилом секторе, понимая, что военных там нет. К счастью, обошлось без жертв.

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По информации штаба ООС, военнослужащим горно-штурмовой бригады Эдельвейс удалось вовремя обнаружить и обезвредить опасные мины ПОМ-2, особенность которых заключается в том, что их невозможно обезвредить без взрыва.

— Мины устанавливаются только средствами дистанционного минирования, а взрыв заряда происходит в момент срабатывания чувствительных датчиков цели, неся особую опасность для местных, — заявили в командовании.























Боевики минируют населенные пункты на Донбассе запрещенными боеприпасами — штаб ООС / 6 фотографий

Кроме этого, российские наемники затирают маркировку, где указан номер и дата партии изготовления боеприпаса, чтобы скрыть поставки его именно из РФ.

В штабе ООС заявляют, что такие случаи свидетельствуют о намерениях России и дальше заострять ситуацию безопасности в Украине.

Ситуация на Донбассе

Недавно на Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ. В результате один украинский боец ​​погиб, еще трое получили ранения.

В частности, обстрелы были вблизи Южного, Майорска и Первомайска.

Фото: ООС