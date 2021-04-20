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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Боевики на Донбассе вербуют местное население на военную службу

Боевики на Донбассе вербуют местное население на военную службу

Боевики на Донбассе усиливают меры для привлечения гражданского населения на военную службу в незаконных вооруженных формированиях.

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В Донецкой и Луганской областях действуют “военные комиссариаты”, которые в течение 10 суток должны уточнить списки и наличие лиц, которые будут призываться принудительно, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

— Командование российских оккупационных войск с 20 апреля усиливает меры по вербовке местного населения на военную службу в соединения и части первого и второго армейских корпусов, — отмечают в Минобороны.

В то же время среди боевиков фиксируют постоянное увеличение небоевых потерь. На прошлой неделе это количество составляло 7 безвозвратных и 16 санитарных потерь личного состава.

Также местные оккупационные и российские СМИ активно распространяют фейки, в которых пытаются обвинить ВСУ в гибели и ранениях своих наемников, сообщают в Минобороны.

Преступления боевиков на Донбассе

По данным украинской стороны Совместного центра контроля и координации, оккупационные войска РФ минируют населенные пункты запрещенными боеприпасами на востоке Украины.

В последнее время наемники все больше осуществляют дистанционное минирование местности с применением запрещенных Конвенцией ООН противопехотных мин ПОМ-2, чем грубо нарушают Минские договоренности.

Источник: Минобороны

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