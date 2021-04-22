Десять бойовиків ДНР викрила СБУ на Донбасі

Співробітники Служби безпеки України викрили 10 бойовиків так званої ДНР, встановили двох організаторів псевдореферендуму 2014 року, а також виявили схрон з мінами.

Спецслужба проводила контрдиверсійні заходи у Волноваському районі Донецької області.

Силовикам вдалося встановити місця проживання учасників угруповання “ДНР”.

– Перевіряється інформація про їхню причетність до активного збройного опору силам АТО/ООС. У разі підтвердження даних, стосовно них будуть відкриті кримінальні провадження, – повідомили в СБУ.

Крім того, у квартирі одного з бойовиків знайшли схованку з 4 протитанковими мінами ТМ-62М загальною вагою 40 кг. У СБУ стверджують, що зловмисник планував використовувати вибухівку для здійснення диверсій на території регіону.

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Також перевіряється інформація щодо двох організаторів так званого референдуму 2014 року у Донецькій області.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінальних проваджень щодо них.







СБУ викрила 10 бойовиків “ДНР” у Волноваському районі Донецької області / 2 фотографии

Бойовики вербують місцеве населення

Українська розвідка повідомила, що бойовики на Донбасі посилюють заходи для залучення місцевого населення на військову службу в незаконних збройних формуваннях.

Нині в окупованій частині Донецької та Луганської областей діють військові комісаріати, які примусово викликають цивільне населення на службу у НЗФ.