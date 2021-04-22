Десять бойовиків ДНР викрила СБУ на Донбасі

Співробітники Служби безпеки України викрили 10 бойовиків так званої ДНР, встановили двох організаторів псевдореферендуму 2014 року, а також виявили схрон з мінами.
Спецслужба проводила контрдиверсійні заходи у Волноваському районі Донецької області.
Силовикам вдалося встановити місця проживання учасників угруповання “ДНР”.
– Перевіряється інформація про їхню причетність до активного збройного опору силам АТО/ООС. У разі підтвердження даних, стосовно них будуть відкриті кримінальні провадження, – повідомили в СБУ.
Крім того, у квартирі одного з бойовиків знайшли схованку з 4 протитанковими мінами ТМ-62М загальною вагою 40 кг. У СБУ стверджують, що зловмисник планував використовувати вибухівку для здійснення диверсій на території регіону.
Також перевіряється інформація щодо двох організаторів так званого референдуму 2014 року у Донецькій області.
Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінальних проваджень щодо них.
Бойовики вербують місцеве населення
Українська розвідка повідомила, що бойовики на Донбасі посилюють заходи для залучення місцевого населення на військову службу в незаконних збройних формуваннях.
Нині в окупованій частині Донецької та Луганської областей діють військові комісаріати, які примусово викликають цивільне населення на службу у НЗФ.