В Николаеве за последний месяц умерли две роженицы от последствий Covid-19. Детей одной из женщин удалось спасти.

Об этом сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич на сессии городского совета 22 апреля.

— В городе Николаеве за последний месяц от последствий коронавируса умерли две роженицы. Детей одной (родилась двойня — ред.) удалось спасти, а другой — нет, потому что женщина имела небольшой срок беременности, — сообщил он.

Сенкевич также отметил, что в роддоме №1 на данный момент находится 18 рожениц с подтвержденным диагнозом Covid-19. При этом одна из них — в реанимации.

Николаев уже более трех недель находится в красной зоне эпидемической опасности. По словам городского главы, перспективы выхода города из этой зоны в ближайшие дни нет.

Смерть ребенка от коронавируса

В Днепре умерла 11-летняя девочка, которая болела Covid-19. После перенесенного вируса у нее отказали внутренние органы.

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