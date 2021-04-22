У Миколаєві за останній місяць померли дві породіллі від наслідків Covid-19. Дітей однієї з жінок вдалося врятувати.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич на сесії міської ради 22 квітня.

– У місті Миколаєві за останній місяць від наслідків коронавірусу померли дві породіллі. Дітей однієї (народилася двійня – ред.) Вдалося врятувати, іншої – ні, бо жінка мала невеликий термін вагітності, – повідомив він.

Сенкевич також зазначив, що в пологовому будинку №1 на цей момент перебувають 18 породіль з підтвердженим діагнозом Covid-19. Одна з них – в реанімації.

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Миколаїв уже понад три тижні перебуває в червоній зоні епідемічної небезпеки. За словами міського голови, перспективи виходу міста з цієї зони найближчими днями немає.

Смерть дитини від коронавірусу

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Протягом останніх декількох років дитина хворіла на декомпенсований цукровий діабет.