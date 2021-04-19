Болела Covid-19: в Днепре умерла 11-летняя девочка

В Днепре умерла 11-летняя девочка, которая болела коронавирусом. Медики уже назвали причину смерти.
В течение последних нескольких лет ребенок болел декомпенсированным сахарным диабетом.
Врачи Днепропетровской областной детской больницы подчеркивают, что Covid-19 мог повлиять на течение диабета.
Отмечается, что ранее девочка неоднократно лечилась в отделении эндокринологии.
— Коронавирус не является причиной летального исхода, но свою негативную роль болезнь, конечно же, сыграла, — рассказал генеральный директор медучреждения Алексей Власов.
Смерть девочки в Одесской области
19 марта от коронавируса умерла 11-летняя девочка из города Черноморск.
Медики сообщили, что в результате перенесенного вируса у ребенка отказали внутренние органы.
Мать девочки также болеет Covid-19 до сих пор находится на лечении.
Источник: Наше Місто