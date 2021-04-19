Болела Covid-19: в Днепре умерла 11-летняя девочка

В Днепре умерла 11-летняя девочка, которая болела коронавирусом. Медики уже назвали причину смерти.

В течение последних нескольких лет ребенок болел декомпенсированным сахарным диабетом.

Врачи Днепропетровской областной детской больницы подчеркивают, что Covid-19 мог повлиять на течение диабета.

Отмечается, что ранее девочка неоднократно лечилась в отделении эндокринологии.

— Коронавирус не является причиной летального исхода, но свою негативную роль болезнь, конечно же, сыграла, — рассказал генеральный директор медучреждения Алексей Власов.

Смерть девочки в Одесской области

19 марта от коронавируса умерла 11-летняя девочка из города Черноморск.

Медики сообщили, что в результате перенесенного вируса у ребенка отказали внутренние органы.

Мать девочки также болеет Covid-19 до сих пор находится на лечении.

Источник: Наше Місто