В Сумах бывший насильник осквернил могилу героя АТО — ему грозит 5 лет

В Сумах будут судить 41-летнего мужчину, который осквернил могилу ветерана АТО Евгения Коростелева.

Следствием установлено, что 41-летний житель Сумского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел на территорию Аллее Славы и снял флаг с могилы военнослужащего.

Инцидент произошел 26 марта. Благодаря установленным камерам наблюдения полиция оперативно задержала мужчину. Его фото правоохранители решили не публиковать.

Выяснилось, что вандал уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Около 10 лет он провел за решеткой за изнасилование несовершеннолетней.

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Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 297 (Осквернение могилы) УК Украины.

За содеянное вандалу грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Кем был Евгений Коростелев

Военнослужащий Евгений Коростелев был командиром 128-й отдельной горно-пехотной бригады.

В ноябре 2019 года его тяжело ранили в районе Новотроицкого. В госпитале командиру пришлось ампутировать правую стопу и левую голень: он находился в критическом состоянии под ИВЛ-аппаратом.

Евгений Коростелев умер утром 19 ноября. У полковника остались жена, дочь и сын. Ему было 38 лет.

Памятник Евгению Коростелева на Аллее Героев в Сумах открыли в мае 2020 года.

Президент Владимир Зеленский посмертно наградил военнослужащего орденом Богдана Хмельницкого.

Источник: Сумская областная прокуратура

Фото: Сумской городской совет