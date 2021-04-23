У Сумах колишній ґвалтівник осквернив могилу героя АТО – йому загрожує 5 років

В Сумах судитимуть 41-річного чоловіка, який осквернив могилу ветерана АТО Євгена Коростельова.

Слідством встановлено, що 41-річний мешканець Сумського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зайшов на територію Алеї Слави і зняв прапор з могили військовослужбовця.

Інцидент стався 26 березня. Завдяки встановленим камерам спостереження поліція оперативно затримала чоловіка. Його фото правоохоронці вирішили не публікувати.

З’ясувалося, що вандал вже відбував покарання у місцях позбавлення волі. Близько 10 років він провів за гратами за зґвалтування неповнолітньої.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 297 (Осквернення могили) КК України.

За скоєне вандалу загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Ким був Євген Коростельов

Військовослужбовець Євген Коростельов був командиром 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади.

У листопаді 2019 року його важко поранили в районі Новотроїцького. В госпіталі командиру довелося ампутувати праву стопу і ліву гомілку: він перебував у критичному стані під ШВЛ-апаратом.

Євген Коростельов помер вранці 19 листопада. У полковника залишилися дружина, дочка і син. Йому було 38 років.

Пам’ятник Євгену Коростельову на Алеї Героїв у Сумах відкрили у травні 2020 року.

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив військовослужбовця орденом Богдана Хмельницького.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська міська рада